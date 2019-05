Grève nationale des taxis mardi 28 mai

C'est un mouvement national. Dans toutes les grandes villes de France, les chauffeurs de taxis sont appelés à se mobiliser.



L'inquiétude des chauffeurs de taxi répond à la future loi d'orientation des mobilités, examinée en commission à l'Assemblée. Une loi, qui selon les syndicats, fait la part belle au VTC, et accentue les tensions entre ces derniers et les chauffeurs de taxis.



Au niveau national, les aéroports de Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Cannes, Lyon, Strasbourg et Paris devraient être bloqués le 28 mai. Des perturbations sur les vols pourraient donc intervenir ce jour-là.