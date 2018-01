Grève surprise chez Air Algérie, ce lundi

"Air Algérie a été surprise ce matin par une grève surprise illégale. Aucun vol n’a décollé d’Alger"

Plusieurs vols internationaux et domestiques d' Air Algérie ont été supprimés en raison d'une grève non programmée du personnel navigant., a expliqué à la radio nationale Mounia Bertouche, directrice de la communication de la compagnie.En revanche, des avions ont pu s'envoler des plates-formes d'Annaba et Oran.Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de se renseigner sur le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.