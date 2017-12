Grève : un train sur deux sur les RER A et B, ce 12 décembre

La circulation des RER A et B sera perturbée avec 1 train sur 2 sur les deux lignes aux heures de pointe.Le trafic sera "très réduit" aux heures creuses sur le RER A. Dans tous les cas les RER venant de l'Ouest (Poissy et Cergy) n'auront pas d'interconnexion à Nanterre.Pour le RER B, 1 rame sur 4 circulera et les voyageurs devront prévoir un changement de train à Gare du Nord, plus d'infos sur le blog dédié.Dans le métro, le trafic est annoncé comme "normal". La RATP va par ailleurs renforcer son offre sur les lignes 1, 4, 13 et 14 pour accompagner au mieux les voyageurs pendant ces perturbations. Pas de changement non plus pour le bus : trafic normal et certains parcours seront renforcées au niveau des branches des lignes RER.