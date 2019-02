HOP ! devient Air France HOP !

Après Joon, le nouveau directeur général d'Air France continue de faire le ménage au sein du groupe. Désormais, HOP ! sera commercialisée sous le nom Air France HOP !. Une évolution qui "permet de rattacher plus distinctement cette offre à la marque Air France, et la renforce en en faisant l’unique point de repère des clients souhaitant voyager sous la livrée tricolore."L'objectif : simplifier le portefeuille des marques d'Air France KLM. "Face à la concurrence sur ce marché, nous devons rendre notre offre plus claire et la rattacher plus fortement aux valeurs et aux forces de la marque Air France", conclut Ben Smith. Ce changement de marque n’implique aucune modification dans le contrat de travail des salariés de HOP !.Tous les vols vendus par HOP ! ou actuellement à la vente continuent à être assurés normalement, sans impact pour les clients ajoute nos confrères de l'Echo Touristique.