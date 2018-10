HSBC Expat Explorer : Quelle est la meilleure destination où s'expatrier ?

"compatible avec leur volonté d'évoluer professionnellement".

HSBC a interrogé 22.000 expatriés dans 31 pays pour établir son classement 2018 des destinations où il fait bon s'expatrier.Pour la quatrième année consécutive, Singapour monte sur la première marche du podium. La cité-état séduit les collaborateurs étrangers pour sa stabilité économique et politique, sa sécurité ou encore la qualité de ses écoles.Pas de changement non plus dans le reste du Top 4. Comme l'année dernière, le pays asiatique est suivi par la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et le Canada.Le Bahreïn qui était 9e lors de l'édition précédente, s'est hissé à la 5e place.Bonne nouvelle pour les entreprises françaises, l'Hexagone est de plus en plus attirant aux yeux des talents étrangers. 29e en 2015 et 16e en 2017, la France a poursuivi son ascension pour atteindre la 11eme place du classement global 2018.Grâce à cette progression, elle devient aussi la 3e destination de l'Union Européenne préférée des expatriés derrière l'Allemagne (3e au niveau mondial) et la Suède (7e).L'Hexagone est plébiscité principalement pour sa qualité de vie. 73% des étrangers installés sur le sol français estiment qu'elle est meilleure que chez eux. Soins, scolarité, environnement... ces éléments permettent à la France d'être désignée 3e meilleure destination mondiale pour les familles.En revanche, le pays pèche toujours dans le domaine économique (21e). Seuls 16% des sondés voient la France comme une bonne destination pour les entrepreneurs. Par ailleurs, ils ne sont que 29% à considérer qu'elle estLe salaire est également un soucis. Les expatriés gagnent 83 683 dollars par an, soit unLes destinations les plus rémunératrices pour les collaborateurs expatriés sont la Suisse (202 865 dollars), les États-Unis ( 185 119 dollars) et Hong-Kong (178 706 dollars).L'étude HSBC Expat Explorer complète est présentée sur ce site. Il offre entre autres la possibilité de comparer les pays entre eux.