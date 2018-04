HighFlyer Programme : Singapore Airlines permet de cumuler des points avec Lufthansa et Swiss

Singapore Airlines améliore son programme de fidélisation dédié aux entreprises en incluant ses partenaires Lufthansa et Swiss, mais attention : uniquement pour les entreprises australienne et singapourienne pour l'instant. Les membres du The HighFlyer Programme peuvent désormais cumuler des points sur certains vols Lufthansa et Swiss si les billets ont été émis par la compagnie singapourienne.



Ce partenariat entre dans le cadre de la joint-venture signée entre le groupe allemand et le transporteur asiatique en novembre 2015.