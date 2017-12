Honduras : couvre-feu supprimé mais la prudence reste de mise

Bien que le climat soit toujours tendu à Tegucigalpa et dans les grandes villes du Honduras en raison de mouvements de contestation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 26 novembre 2017, le gouvernement a suspendu le 8 décembre, le couvre-feu mis en place au début du mois.



Toutefois, le Quai d'Orsay appelle toujours les voyageurs d'affaires français à faire preuve de prudence. Il recommande sur son site internet de "se tenir à l’écart de toute manifestation ou rassemblement, d’éviter les déplacements non indispensables et de ne pas forcer les barrages" , ajoutant ensuite "Sauf raison impérative, il est conseillé de reporter les voyages vers le Honduras".