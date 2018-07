Hop! : Brest, Caen et Strasbourg au départ de Pau cet hiver

Le programme de Hop! à Pau pour la saison Hiver 2018/2019 réserve quelques nouveautés. La compagnie desservira Brest (en CRJ 1000 de 100 sièges), Caen (en ATR 72-600 de 72 sièges) et Strasbourg (en CRJ 1000 de 100 sièges) au départ de la plate-forme des Pyrénées-Atlantiques.



Toutefois, ces lignes ne seront pas les plus pratiques pour les voyageurs d'affaires. Elles sont toutes assurées par 1 vol hebdomadaire le samedi.



Par ailleurs, la compagnie réaménage les horaires de la ligne Pau-Lille tout en proposant à nouveau une fréquence hebdomadaire tous les samedis en Embraer 190 de 100 sièges.



Les vols des routes Pau-Brest/Caen/Lille s’effectueront du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 et du 9 février au 2 mars 2019. Pour la ligne Pau-Strasbourg, les vols seront opérés du 24 novembre 2018 au 5 janvier 2019 et du 9 février au 2 mars 2019.



De plus, Hop! maintient son programme cet hiver avec 6 vols quotidiens vers Paris-Orly, 3 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle et 3 vols quotidiens vers Lyon.