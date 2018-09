Hop! : des billets à 39€ cet hiver 

Hop! fait des promotions sur les vols de cet hiver en proposant des billets à partir de 39€ l'aller simple. Pour bénéficier de l'offre, les voyages doivent être compris entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019. Les professionnels en déplacement ont jusqu'au 19 septembre pour effectuer les réservations.



La promotion est valable sur plusieurs lignes du réseau Hop! telles que :

- De et vers Paris-Orly : Agen, Aurillac, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Castres, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Quimper, Tarbes-Lourdes, Toulon, Toulouse

- De et vers Paris-Charles de Gaulle : Biarritz, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes, Toulon, Toulouse

- De et vers Lyon : Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Lorient, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan, Nuremberg, Prague

- De et vers Bordeaux : Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Düsseldorf

- De et vers Lille : Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse

- De et vers Marseille : Bordeaux, Lyon, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Strasbourg, Toulouse

- De et vers Nantes : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Strasbourg, Toulouse, Düsseldorf, Hambourg

- De et vers Nice : Bordeaux, Lyon, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly

- De et vers Strasbourg : Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

- De et vers Toulouse : Caen, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg