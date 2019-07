Hotel Monitor (AMEX GBT) : vers une légère hausse des tarifs hôteliers en 2020

Les constructions hôtelières toujours en hausse augmentent l’offre de chambres. Dans le même temps, les tensions du commerce international mettent un frein à la demande, de même que les incertitudes sur le Brexit. La combinaison de ces facteurs viendront limiter cette année la capacité des hôtels, dans de nombreuses destinations d’affaires, à augmenter les tarifs de leurs chambres. «Malgré une économie mondiale soumise à de nombreux défis, le nombre de voyageurs d’affaires ou de loisirs continue de croître. Toutefois, dans la plupart des villes, le développement de projets hôteliers devrait contenir la hausse des tarifs» avance Joakim Johansson, vice-président Business Development chez American Express Consulting.



Du côté de l'offre en effet, le développement hôtelier est à un niveau record en Europe. L’Allemagne est en tête en termes de développement avec 379 projets en préparation. Le Royaume-Uni suit de près avec 281 hôtels en construction. 10 000 nouvelles chambres supplémentaires seront ouvertes à Londres en 2019 et 2020.





Le rapport Hotel Monitor 2020 détaille l'évolution des tarifs par chambre dans d'autres régions du monde :





Amérique du Nord: aux États-Unis, la hausse des locations d’appartements et des constructions d’hôtels vont stimuler la concurrence et limiter la capacité des hôtels à augmenter leurs prix. Le Canada est plus susceptible de voir ses taux augmenter, grâce à une performance économique relativement forte et une capacité d’hébergement qui atteint ses limites. Chicago, San Francisco et Toronto devraient connaître la plus forte augmentation des tarifs des chambres (respectivement 5%, 4% et 4%). En revanche, les tarifs des chambres à New York devraient diminuer de 3%, 29 000 nouvelles chambres étant disponibles au cours des prochains mois.