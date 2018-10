Hotel Price Radar : les tarifs hôteliers ont grimpé au 3eme trimestre

Les entreprises ont dû augmenter leur budget hébergement pour les déplacements professionnels de leurs collaborateurs en France au 3eme trimestre 2018.



Selon Hotel Price Radar, le tarif moyen d'une nuitée a grimpé de 3.3% par rapport à la même période l'année dernière, soit 104€ en moyenne en 2018 contre 101€ en 2017. Les établissements marseillais enregistrent la plus forte hausse de ce trimestre (+19.71% ; 85€ par nuit). La cité phocéenne est suivie de près par Roissy-en-France (+18.27% par rapport à 2017, pour un prix moyen de 123€ par nuit).



La ville la plus chère en France est une nouvelle fois Paris avec 143€ pour une nuit (+5.92% versus Q3 2017).



Europe : les tarifs hôteliers de Barcelone ont plongé

Par rapport à la même période l’an passé, le tarif pour une nuit d’hôtel à Barcelone a diminué de 13.7% (132€ par nuit). Cette baisse pourrait être expliquée par le climat politique tendu, dû à l’ambition de la Catalogne d’obtenir son indépendance. Par ailleurs, les prix moyens d'une nuit à Athènes (-8.8€, 104€ par nuit) et à Lisbonne (-7.8%, 107€ par nuit) ont aussi chuté.



Au sein des autres destinations européennes, les fluctuations sont restées inférieures à 10%. Les "champions" européens restent Zurich avec une moyenne de 185€ par nuitée. La ville suisse est suivie par Londres (176€ par nuit), et Copenhague (169€ par nuitée). En Europe de l’Est, les voyageurs peuvent réaliser de meilleures affaires : il est possible de trouver des prix inférieurs à 100€ à Varsovie (77€ par nuit), Istanbul (79€ par nuit), Prague (91€ par nuitée), Moscou (94€ par nuit) et Budapest (95€ en moyenne la nuitée).



Monde : Pékin explose en 2018

En termes de destinations internationales, Pékin se démarque lors de ce 3ème trimestre 2018. Les prix des nuitées hôtelières ont augmenté de 21.5% par rapport à la même période l'année dernière et atteignent maintenant 96€ la nuit. Bangkok a aussi fait l’expérience d’une hausse de 13.3% (85€ par nuitée). Malgré cette augmentation à deux chiffres, ces deux métropoles sont toujours dans le segment bas des prix comparés aux autres métropoles.



La position de New York, en tant que ville la plus chère en ce qui concerne les prix des nuitées hôtelières à un niveau international reste inchangée. Le tarif moyen d'une nuit dans la Grosse Pomme est de 250€. Elle est suivie par Washington avec 192€ la nuit, et Toronto avec 189€ pour une nuitée. Le trio reste une nouvelle fois dans le top des villes les plus chères du monde.



Kuala Lumpur est la lanterne rouge du classement mondial avec 49€ pour une nuit d’hôtel.