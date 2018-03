Hôtels : faut-il réellement réserver à l’avance pour faire des économies ?

Les voyageurs d’affaires en Europe sont encore partagés entre réserver leur chambre d’hôtel longtemps à l’avance (24% des réservations sont effectuées entre 15 à 30 jours avant le départ) ou plutôt à la dernière minute (13% des réservations entre 1 à 3 jours). Les bookings le jour même sont moins fréquents avec seulement 3%.



En étudiant les prix des nuitées à Paris, Londres et Francfort, on remarque des différences entre les 3 destinations. Si les tarifs baissent régulièrement dans les trois pays, c’est dans la fenêtre des 14 à 8 jours précédant la réservation qu’ils descendent sous le tarif médian au Royaume-Uni et en France, tandis qu’ils restent légèrement supérieurs en Allemagne où le passage sous ce seuil se produit dans la fenêtre des 4 à 7 jours.



Dans les trois pays, les tarifs baissent significativement dans la fenêtre des 0 à 3 jours. Ils sont toutefois inférieurs de 13% seulement au tarif médian en Allemagne, alors qu’ils chutent à moins 26% au Royaume-Uni.



Ainsi, il peut être intéressant pour les voyageurs d'affaires de patienter pour faire leurs réservations hôtelières.