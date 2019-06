Hyundai et Kia investissent dans la voiture autonome

Le géant de l'automobile souhaite accélérer le développement de technologies pour véhicules autonomes. Dans cet optique, Hyuandai Motor et Kya ont annoncé qu'ils souhaitent investir auprès de la jeune pousse spécialisée dans les logiciels pour voitures sans conducteur.



«Avec ce nouvel investissement, les deux sociétés ont convenu d'étendre la recherche à une large gamme de modèles et de construire une plate-forme optimale pour les véhicules autonomes de Hyundai et Kia», souligne le constructeur automobile sud-coréen.



De son côté, la jeune pousse vient de finaliser un nouveau tour de table à hauteur de 600 millions de dollars, portant sa valorisation à 3 milliards de dollars.