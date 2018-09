IHG : deux nouveaux directeurs en Europe

Mario Maxeiner, nommé au poste de Directeur général d'IHG pour l'Europe du nord, va s'installer dans la succursale du groupe, nouvellement inaugurée à Francfort. Il aura pour mission de soutenir et pérenniser la croissance à long terme d'IHG et de dynamiser les performances des hôtels franchisés en Allemagne, Autriche, Suisse, dans le Benelux ainsi que dans les pays scandinaves et en Pologne.



Actuellement Vice-président commercial en Chine, Mario Maxeiner rejoint IHG en 2015. Il dispose de plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie hôtelière, dont 17 ans passés au sein de Starwood Hotels and Resorts à des postes régionaux et mondiaux. Au cours des deux dernières années, il mène des initiatives stratégiques destinées à stimuler les performances commerciales et développer la part de marché d’IHG en Chine.