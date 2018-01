Icelandair renforce son offre sur les USA  

Icelandair renforce son réseau sur l'Amérique du Nord en ouvrant une liaison vers Kansas City à compter du 25 mai 2018. Elle assurera 3 fréquences par semaine entre l'Islande et le Missouri.



En parallèle, la compagnie retournera après 10 ans d'absence à San Francisco en Californie et à Baltimore dans le Maryland, respectivement le 1er juin et le 28 mai 2018, avec quatre vols par semaine vers chacune de ces destinations.



Par ailleurs, le transporteur offre également la possibilité à ses passagers de profiter de leur escale en Islande lors de leur voyage vers ou depuis l'Amérique du Nord. Les vols transatlantiques avec Icelandair permettent aux voyageurs de s'offrir un arrêt en Islande qui peut durer jusqu'à 7 nuits sans supplément tarifaire.