Il fallait être patient à Heathrow le 29 décembre !

Le contrôle des frontières de l'aéroport de Londres Heathrow s'est engagé à traiter les passagers de l'espace économique européen dans les 25 minutes et les autres voyageurs dans les 45 minutes 95% du temps. Face à l'affluence des vacances de fin d'année, les agents semblent avoir eu du mal à tenir cette cadence.Les mesures réalisées toutes les 15 minutes au cours de la journée du 29 décembre 2017 - qui ont fuité dans les pages du Daily Mail - indiquent que les objectifs visés n'ont pas été atteints à 101 occasions.Et la patiente était plutôt de mise dans les files d'attente. 17 fois les voyageurs venant hors de l'espace économique européen ont poireauté plus de 85 minutes. Ce seuil a été atteint deux fois pour les passagers de l'EEE.La plus longue queue aux contrôles ce jour-là a été observée au sein du Terminal 4 de l'aéroport londonien. Les passagers internationaux ont dû patienter 150 minutes (2h30)