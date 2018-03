Implementation Executive H/F

Rattaché(e) à la cellule Implementation, vous serez en charge de la gestion des projets d’implémentation à échelle nationale et internationale et assurerez le suivi et la mise à jour des paramétrages techniques.En relation directe avec les clients, vous apporterez une assistance technique aux utilisateurs de la solution.Vous serez le garant de la bonne application des besoins clients dans l’outil, et assurerez la coordination avec les différentes parties prenantes (internes et externes) du projet.Vous contribuerez aux projets de développement et d’amélioration de nos solutions, en lien avec les évolutions de l’environnement économique et des acteurs de l’industrie.Vous justifiez d'une première expérience dans le voyage d’affaires et maîtrisez les outils du Business Travel.Vous maîtrisez Excel et les outils informatiques.Vous parlez couramment français et maîtrisez l’anglais, une troisième langue serait appréciée.Rigoureux(se), organisé(e), et doté(e) de facultés d’analyse et de synthèse, vous disposez d’une sensibilité pour la technologie, l’innovation et la gestion de projet.Alors rejoignez-nous !Lieu de travail : Levallois-PerretContrat : CDIInformations salariales : A déterminer selon le profilLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement@hcorpo.com