In Extenso Deloitte : octobre est un bon cru pour l'hôtellerie

Comme en septembre, le mois d'octobre a été un bon cru pour les hôteliers de la région parisienne. Ils ont entre autres vu l’occupation de leurs établissements boostée par la forte présence des voyageurs d’affaires et de la clientèle étrangère.



Le rapport In Extenso Deloitte explique "On observe que les clientèles américaines, britanniques, espagnoles, italiennes, russes et brésiliennes sont en hausse par rapport à 2017. La bonne conjoncture des évènements et salons professionnels a joué un rôle primordial dans cette progression. La tenue du SIAL (rendez-vous mondial de l’innovation alimentaire), salon biennal qui se tient les années paires à Villepinte et qui accueille chaque année environ 150 000 visiteurs, ainsi que celle du EURONAVAL (le Mondial des Technologies Navales du futur) au Bourget (25 000 visiteurs environ) y ont notamment contribué" .



Les RevPAR ont ainsi grimpé sur toutes les gammes à Paris entre 14% pour la catégorie Luxe et Palace et 27% pour l' Économique. Ces hausses sont principalement dues à la progression des prix moyens par chambre louée.



Les résultats en données cumulées à fin octobre affichent des RevPAR qui ont progressé de 9% pour les établissements Haut de gamme à 15% pour les hôtels Économiques.



Province : des croissances plus timides qu'à Paris

Les hôteliers installés en province enregistrent des croissances plus timides que leurs collègues franciliens. En région, les revenus par chambre louée portent aussi la hausse des RevPAR. Ils ont augmenté sur l’ensemble des catégories de 2% sur le Milieu de gamme à 7% sur le Luxe et Super-économique.



En revanche, les taux d’occupation reculent sur l’hôtellerie Super-économique et les catégories supérieures (Luxe et Haut de gamme), respectivement de -0,5%, -1,6% et -0,2%.



Plusieurs grandes agglomérations françaises ont affiché de belles croissances, telles que Rennes, Rouen ou Reims qui progressent sur toutes les catégories. Les segments Économique et Milieu de gamme présentent des hausses de RevPAR supérieures à 15%.



En données cumulées, les RevPAR sont en croissance de presque 4% sur l’hôtellerie Super-économique et de l’ordre de 2% sur les autres catégories.



Un mois d'octobre mitigé pour la Côte d'Azur

La Côte d’Azur présente des résultats plus mitigés par rapport au reste de la France en octobre. Les taux d’occupation sont stables, voire en recul sur certaines catégories (Luxe et Milieu de gamme) par rapport à 2017. Les recettes moyennes par chambre louée affichent pour leur part une légère baisse de moins de 1% sur l’hôtellerie Économique et Milieu de gamme.



Le rapport ajoute "Du fait de la baisse d’occupation et du prix moyen par chambre louée, l’hôtellerie Milieu de gamme enregistre un retrait de son chiffre d’affaires hébergement ce mois-ci. L’agglomération de Nice semble cependant avoir échappé à ce phénomène et affiche des RevPAR en hausse" .



Mais en données cumulées de janvier à octobre 2018, les résultats de la Côte d’Azur confirment la tendance haussière des RevPAR.



Les gilets jaunes pourraient plomber ces performances

Toutefois, les performances positives du secteur hôtelier français, affichées depuis le début de l'année, pourraient être mises à mal par le mouvement des gilets jaunes. Les établissements ont enregistré de nombreuses annulations après les incidents survenus sur les Champs Élysées. Selon le ministre de l’Économie Bruno Le Maire "une baisse des réservations hôtelières" a été notée, de l'ordre de "15% à 20%".