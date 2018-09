Internet à bord: de plus en plus d'avions équipés

L'année 2018 aura marqué une étape importante dans le développement, toujours plus lent qu'attendu, de la connectivité en vol . Et 2019 devrait se traduire par un nouveau coup d'accélérateur. C'est ce qui ressort de la dernière étude de marché du cabinet Euroconsult, dévoilée cette semaine lors de la World Satellite Business Week, le grand rendez-vous de l'industrie spatiale à Paris.Au cours du premier semestre, la flotte des avions de ligne connectés s'est accrue de plus de 700 appareils, soit presque autant que durant toute l'année 2017. Et l'accélération se poursuit, grâce notamment à l'apparition du wi-fi à bord des avions chinois et indiens. Selon les projections d'Euroconsult, le nombre d'avions de ligne permettant une connexion à Internet en vol devrait passer de 7.400 en 2017 à près de 9.000 fin 2018, sur une flotte mondiale de 23.300 appareils, et monter progressivement à 24.300 à l'horizon 2027.La suite cet article est à lire sur le site de nos confrères du journal Les Echos