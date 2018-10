Italie : grève des transports les 25 et 26 octobre

Les voyageurs d'affaires ont intérêt à ne pas organiser de déplacement professionnel en Italie les 25 et 26 octobre. L'activité du pays sera fortement perturbée par un mouvement social. Les syndicats appellent les salariés du privé et du public à stopper le travail le vendredi pour réclamer une hausse des salaires et des retraites. Les transports en commun et ferroviaires seront particulièrement touchés puisque l'action débutera dès le jeudi.