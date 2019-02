Izy : des billets à 19€ les mardi, mercredi et jeudi

Izy casse les prix avec la nouvelle offre mise en place le 5 février 2019. Elle propose désormais des billets Standard au tarif fixe de 19€ (l'aller simple) pour les trains circulant les mardi, mercredi et jeudi.



Si l'offre peut intéresser les voyageurs d'affaires à la recherche d'économie, il faut se montrer prudent lors du choix des horaires et des dates. Les billets sont, en effet, non échangeables et non remboursables. Ce prix d'appel est disponible à la 2 mois avant le départ.