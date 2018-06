Japan Airlines va servir sa cuvée personnelle de vin rouge et blanc à bord de ses avions

Les nouveaux vins baptisés Double "O" (double eau ? étonnant pour du vin) déclinés en rouge et en blanc ont été développés par la compagnie aérienne en partenariat avec le producteur de vin français Paul Sapin et ont été lancés pour commémorer 160 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. L'assemblage des vins blancs est principalement composé de Grenache Blanc (56 %), le Muscat (27,5 %), le Vermentino (12 %), le Viognier (3 %) et le Gewurztraminer (1,5 %). L'assemblage rouge est composé de Grenache Noir (57 %), Syrah (24 %), Marselan (9 %), Carignan (5 %) et Muscat (5 %).

Japan Airlines n'est pas le seul transporteur à développer ses propres mélanges de vins en vol. À la même époque l'année dernière, le concurrent japonais ANA a introduit ses propres vins rouges et blancs sur mesure pour ses passagers de première classe et de classe affaires.

Et pour éviter l'ivresse des cimes n'oubliez pas de le consommer avec modération.