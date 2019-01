Jet Airways immobilise plusieurs avions faute de trésorerie

L'immobilisation de ces avions de la compagnie indienne à bas prix a eu un effet en cascade, conduisant à l'annulation de plusieurs vols à travers le pays, causant des désagréments à des centaines de passagers, selon des sources, ajoutant que cela porte le nombre d'avions qui ont été cloués au sol au cours des deux derniers jours à cinq ou six.



La direction de la compagnie aérienne serait en pourparlers avec ses créanciers au sujet des retards de paiement et certains d'entre eux ont même entamé le processus de récupération de leurs avions. Les difficultés financières ont également contraint la compagnie aérienne à reporter la réception de six Boeing 737 Max qui devaient être livrées d'ici mars.