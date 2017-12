Junior Sales Assistant pour G7

Vous ferez partie de l’équipe commerciale et travaillerez en étroite collaboration avec un commercial du Pôle «Hôtels» dans ses missions quotidiennes, et plus particulièrement vous :• Sourcez les clients et partenaires potentiels• Etes sur le terrain et en contact avec les clients pour aider le commercial dans ses tâches de vente et de suivi clientèle.• Assurez le suivi des partenaires existants : réponses aux demandes d’informations (offre, contrat, process …), formation des clients aux outils à leur disposition• Aidez le commercial dans ses tâches quotidiennes : administration des vente, marketing, finance, vente,…De formation Bac +4/5 type Ecole de Commerce ou BTS MUCUn esprit réactif, une compréhension et une adaptation rapide, ainsi que le goût d’apprendre, font partis de vos atouts. Votre excellent relationnel, votre dynamisme, votre fibre commerciale vous permettront de vous intégrer rapidement sur ce poste.Lieu de travail : ClichyInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement-4570076@jobaffinity.fr