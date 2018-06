KLM intègre Milestones à son appli

La fonction Milestones permet aux passagers qui utilisent l'application KLM de visualiser une variété de faits et de chiffres sur l'historique de leurs vols personnels chez KLM. Par exemple, ils peuvent voir combien de temps et à quelle fréquence ils ont volé, combien de destinations ils ont visitées, combien de kilomètres ils ont parcourus et combien de bagages ils ont emportés.Les nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à la gamme existante de l'application KLM, comme la réservation d'un vol, l'enregistrement en ligne, le téléchargement des cartes d'embarquement, la réservation de sièges ou le paiement des bagages. KLM a récemment lancé une carte de l'aéroport de Schiphol, afin que les passagers puissent trouver rapidement leur chemin autour de l'aéroport.La version 9.6 de l'application mobile de KLM contient également des mises à jour de l'état des vols. En utilisant le numéro de vol, les passagers peuvent obtenir des informations à jour sur le vol, telles que les dernières heures de départ et d'arrivée. Si un vol au départ de Schiphol est fortement retardé, les utilisateurs peuvent activer eux-mêmes une collation ou un bon de repas numérique. L'application offre également la possibilité de réserver votre vol vous-même.Avec l'application KLM en main, les passagers aux États-Unis qui se qualifient pour un pré-vérification TSA peuvent maintenant entrer leur numéro de voyageur connu, ce qui leur permet de franchir plus rapidement le point de contrôle de sécurité aux États-Unis.Vous pouvez télécharger l'application KLM pour iOS ou Android