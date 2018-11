KLM mettra le cap sur Wroclaw à partir de mai

Après Varsovie, Krakow et Gdansk, KLM va se poser sur un 4eme aéroport polonais : Wroclaw. La compagnie assurera une liaison quotidienne entre Amsterdam et la ville d'Europe Centrale à compter du 6 mai 2019.



L'Embraer 175, déployé sur la ligne, décollera de Schiphol à 11h50 tous les jours pour un atterrissage à Wroclaw à 13h35. L'avion quittera ensuite la Pologne à 14h05 et se posera aux Pays Bas à 15h55.



L'appareil disposera de 20 places en classe Business, 8 sièges Economy Confort et 60 places en Eco.