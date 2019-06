Kapten lance une nouvelle version de son interface de commande et d’administration

Ainsi, les assistants de direction et d’accueil de l’entreprise pourront plus facilement commander une voiture pour les invités ou collaborateurs. Les chargés de planning dans le secteur des Médias pourront être plus rapides dans la commande pour les invités de plateaux de télévision. Quant aux avocats ou directeurs, ils pourront gérer plus facilement les allers-retours des clients eux-mêmes.

Cette nouvelle interface s’inscrit en continuité avec l’application mobile de la société. Toutes les courses sont visibles en temps réel, tout comme les utilisateurs du service.



« Pour construire la meilleure expérience possible, nous sommes allés chercher l’information à la source : auprès des gestionnaires, clients ou non. Notre équipe Produit les a impliqués dans toutes les étapes du développement pour répondre précisément à leurs besoins : interviews, tests utilisateurs et recueil des retours clients suite au lancement... L’interface est ainsi réellement pensée pour faciliter leur quotidien : la gestion et à la coordination de l’ensemble des déplacements des collaborateurs. », déclare Claire Boitrel, Lead Product Manager de Kapten Business.