Key Account Manager

Sous la responsabilité du Directeur Commercial de Business Table, vous êtes rattaché à l’équipe commerciale « Ket Account Management ». Responsable d'un portefeuille de grands comptes nationaux, vous poursuivez des objectifs d'accroissement de la satisfaction client, de développement de la profitabilité de vos comptes par la vente de nouveaux services et par vos actions visant la fidélisation et la pérennisation des relations.Principales tâches• Piloter et organiser votre action commerciale afin de fidéliser et développer vos comptes,• Suivre, analyser et optimiser les indicateurs de performance de vos comptes• Etre force de proposition afin d’optimiser la qualité de la collaboration entre Business Table et les clients attribués• Connaitre ses cibles, faire des plans de comptes stratégiques en identifiant les interlocuteurs clés, se faire connaitre auprès des décideurs• Gérer la renégociation / les renouvellements des contrats (• Répondre aux appels d’offres et assurer les soutenances• Construire les propositions commerciales adaptées • Suivre et développer le Chiffre d’Affaires de ses clients attribués- Vous justifiez d’une d'expérience d’au moins 4 ans d’account management sur des grands comptes, et des interlocuteurs de haut niveau. Vous avez l'expérience du B2B.- Vous êtes autonome et organisé, vous avez le goût du challenge commercial et une forte sensibilité à la relation clients.- Vous maîtrisez les outils Excel, Powerpoint, Word- Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans l’univers du voyage d’affaires dans laquelle vous avez acquis une bonne maîtrise des offres de restaurations -traiteurs et de la relation clients.- Votre dynamisme, votre capacité de persuasion, vos qualités organisationnelles et relationnelles, sont vos atouts majeurs,Rémunération : Salaire selon expérience / Prime attractiveLieu de travail : Paris 75017Déplacements fréquents ? OuiPour envoyer votre CV :Contact : Benoît PORONEmail : benoit.poron@businesstable.fr Téléphone : 01 70 83 82 76Adresse : 8 place Boulnois – 75017 Paris