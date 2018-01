Korean Air : la nouvelle Premium Eco s'envolera avec le CS300

"Grâce au CS300, Korean Air pourra affecter ses avions monocouloirs plus grands et à large fuselage aux routes qui exigent cette capacité, et utiliser les avions Bombardier, d’une capacité idéale, sur les routes régionales à plus faible densité. Korean Air pourra plus tard tirer parti du rayon d’action du CS300 pour étendre ses activités à l’échelle internationale".

"Il s’agit d’un jalon très important pour le programme C Series, car il représente notre percée sur le marché asiatique qui connaît une croissance rapide. Nous sommes honorés d’avoir Korean Air comme ambassadeur de notre marque dans la région. Nous prévoyons qu’au cours des 20 prochaines années, les exploitants asiatiques prendront livraison de 2.870 petits appareils monocouloirs".

Le premier Bombardier CS300 de Korean Air est arrivé à Séoul le 25 décembre 2017. Il sera mis en service sur des axes domestiques le 16 janvier prochain.La compagnie explique :Le CS300 de 127 sièges – proposant une configuration bi-classe monocouloir - lancera la nouvelle cabine Premium Economy de la compagnie (25 places). Avec ce nouveau siège, les passagers pourront bénéficier d’un espacement plus grand de 10 centimètres entre deux rangées et d’une plus large assise de près de 50 cm.Lors de la remise de l'avion, Fred Cromer, Président de Bombardier Avions commerciaux a expliquéKorean Air doit prendre livraison de son deuxième CS300 avant la fin de l’année – lui aussi comptant 127 places et configuré en deux classes avec Premium Economy et Classe Economique. Korean Air a passé une commande ferme de 10 appareils CS300.