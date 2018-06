Korean Air entre Paris et Séoul

D'Inchéon vers Paris CDG en B777-300 ER

Sur le vol retour, l'appareil de Korean Air offre la configuration dite « Prestige Suite » qui propose un « full access » (pas besoin d’enjamber le voisin pour accéder au couloir), en « flat bed » et en configuration 2/2/2. La partie avant de la classe affaire offre une cabine géniale de 6 places (rangée 7) qui offre un confort hors pair. Le volume des coffres permet de stocker tout ce que vous pourrez emmener. Le siège comporte, quant à lui, des espaces de rangement permettant de d’y déposer téléphone, livres et lunettes (pas d’encombrement à prévoir).



Cette configuration (place 7J) offre un accès direct à 3 hublots. L’écran HD individuel de 18 pouces permet une excellente lisibilité. Les programmes vidéo et audio sont limités mais compensés par le confort du siège qui vous assure des heures de travail, de repos et de sommeil réparateur. Les réglages de l’inclinaison sont simples et permettent d’avoir le confort exactement recherché. Une cloison amovible assure l’isolation de votre espace personnel par rapport au reste de la cabine. Ajoutez à cela une prise USB, une source de courant 110/240v et un casque à réduction de bruit et vous aurez l’ensemble parfait permettant de faire un excellent voyage durant lequel vous ne verrez pas le temps passer. Honnêtement, la configuration des places côté hublot et le confort du rang 7 rivalise largement avec les Premières de nombreuses compagnies.



Sur le plan technique, le 777-300ER à un niveau de bruit mesuré à 73 dB. Cette valeur est plus élevée que sur l’A380 mais la présence du casque à réduction de bruit assure un excellent confort acoustique. La disponibilité du WIFI aurait été appréciée mais cette option ne figure pas au panel des prestations proposées par Korean Air (du moins pour le moment) et ce, quel que soit le type d’appareil utilisé.