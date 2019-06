Korean Air va aider Airbus à améliorer l’aérodynanisme de ses avions

Korean Air est sur tous les fronts dans cette édition du Salon du Bourget. Après avoir signé un protocole d’accord pour l’acquisition de 30 Boeing 787, la compagnie sud-coréenne a conclu un accord de coopération avec Airbus dans le cadre du programme « Wings of Tomorrow ». C’est plus précisément la division aérospatiale de Korean Air qui prendra part à ce programme de recherche et développement de systèmes et de structures pour les ailes en carbone, dans une volonté d’améliorer l’aérodynamisme et l’eco-efficience des appareils Airbus. Dans le détail, Korean Air va travailler sur le développement de "structures composites innovantes " pour le programme.