Kyriad : l'Asie dans le viseur

Si le groupe Louvre Hotels se prépare à lancer une nouvelle marque 2 étoiles , Il n'oublie pas pour autant son enseigne milieu de gamme phare Kyriad. Le groupe hôtelier - racheté par la holding chinoise Jinjiang International en 2015 - a prévu de développer Kyriad sur les marchés clés de la Chine, l’Indonésie, l’Inde et la Corée du Sud.Le groupe a conclu un nouvel accord avec l’opérateur indien Orange Tiger Private LTD opérant les établissements Citrus Hotels qui permettra l’introduction de la marque en Inde. L'accord comprend le passage sous Kyriad de 15 établissements dès 2018, puis l’ouverture d’au moins 5 nouveaux établissements par an.La Chine est également un objectif important pour l'enseigne milieu de gamme. Le groupe qui a ouvert son premier établissement Kyriad à Yangzhou en mars 2018, lancera son flagship en plein cœur de Shanghai en août 2018.Les ambitions chinoises de l'entreprise sont d’ouvrir 22 établissements sous cette marque d’ici la fin d’année 2018 et 80 en 2019, dont 70 sont déjà signés. Dans la même dynamique, le groupe compte aujourd’hui 12 établissements sur le marché Indonésien dans des villes stratégiques telles que Bogor ou Jakarta et prévoit d’en ouvrir 5 en 2019.Louvre Hotels Group a signé un contrat de développement avec le groupe Koreahotel.com pour introduire Kyriad sur le marché de la Corée du Sud. 4 établissements doivent ouvrir dans les prochains mois, à Séoul ou sur l’île touristique de Jeju, tandis que le contrat prévoit au minimum deux ouvertures par an.