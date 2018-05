L'A15 coupée au Pont de Genevilliers

Des milliers de voitures empruntent chaque jour l'A15 sur le Pont de Genevilliers. Un axe coupé dans le sens banlieue-Paris après un affaissement au niveau du viaduc. Selon Info trafic Idf, c’est le tablier du pont, qui supporte les charges du trafic, qui s’est affaissé.



L'autoroute A 15 est fermée aux véhicules sur près de trois kilomètres entre Orgemont (la D 311) et la jonction A 15-A 86-N 315, à hauteur de Gennevilliers. La Préfecture a pris cette décision par précaution et fait mettre en place une déviation pour quitter l'autoroute via la sortie 2 (Sortie Argenteuil via RD 311). Il est conseillé aux automobilistes qui veulent prendre l'A86 en venant de la N 14 et de l'A 15 de prendre la N 184 puis la N 104 en direction de l'A 1.



Ce mardi après-midi, un bouchon s'est très rapidement formé d'Argenteuil à Franconville, encadré par des forces de police. Un secteur à éviter absolument pour les déplacements professionnels cette fin de journée !