L'Afrique marché stratégique pour Virgin Atlantic

La desserte Londres-Johannesburg est si performante que cela explique en partie pourquoi la compagnie a ajouté un deuxième vol quotidien à son horaire.Oli Byers, vice-président principal, Ventes mondiales et fidélisation de la clientèle chez Virgin Atlantic, a apporté quelques précisions sur la stratégie africaine de la compagnie lors d'un entretien avec nos confrères sud-africains du site businesstravellerafrica.co. Question : La décision de South African Airways d'arrêter de voler vers Londres est-elle à l'origine du lancement du deuxième vol quotidien de Virgin Atlantic vers Johannesburg ?Réponse : C'était certainement un facteur. Nous sommes toujours à la recherche d'opportunités. Johannesburg est l'un de nos marchés les plus rentables, en grande partie grâce au marché sud-africain, qui le place en tête de la liste des endroits où nous pourrions voler plus souvent. La décision de la SAA a laissé un vide sur le marché et nous avons agi très rapidement pour le combler.Q : Quelle est la performance du marché nigérian ?R : Le Nigeria, en tant que pays, a traversé une période très difficile récemment, en particulier d'un point de vue économique, étant donné qu'il dépend du pétrole. Cependant, c'est un marché stratégique pour nous ; nous voulions rester cohérents et nous avons été proactifs dans la gestion de la situation, ce qui nous a permis de passer au travers. Nous avons fait preuve d'innovation dans la façon dont nous avons essayé de vendre sur ce marché. Non seulement pour occuper un poste stratégique, mais aussi pour travailler pour les gens qui s'y trouvent. Et maintenant que le pays est en meilleure position, nous aussi ; le marché a fortement rebondi. Nous prévoyons de rester au Nigeria dans un avenir prévisible.Q : Pourrions-nous voir un autre vol nigérian dans un avenir proche ?R : En tant que marché, du point de vue de la réglementation, le Nigeria a mis en place de nombreuses restrictions qui nous empêchent de croître. L'accord bilatéral ne permet pas un autre vol. Toutefois, lorsque nous examinons les possibilités de la flotte et des aéronefs, nous pouvons être en mesure d'ajouter de la capacité. Nous n'avons pas l'intention de le faire pour l'instant, mais c'est quelque chose que nous gardons à l'esprit.