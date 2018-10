L'Aude en alerte Rouge, 5 départements du Sud restent en vigilance orange (mise à jour)

Météo France a placé ce lundi matin l'Aude en alerte rouge et 5 autres départements en vigilance orange "orages et pluie-inondation" : l'Hérault (34), les Pyrénées-Orientales (66), le Tarn (81), l'Aveyron (12) et la Haute-Garonne (31). De fortes pluies sont prévues jusqu'à lundi soir. Les voyageurs d'affaires devront faire preuve de prudence sur les routes pendant les intempéries, la Préfecture de l'Aude recommande même de ne pas se déplacer car de nombreuses routes sont coupées. Au moins 13 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à la suite d'importantes inondations dans le département.