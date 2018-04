L’Europe encore plus chère selon le Corporate Travel Index

la faiblesse de la livre sterling par rapport à l'euro et au dollar est l'une des raisons pour lesquelles les villes britanniques ont enregistré une baisse des coûts des voyages d'affaires d'une année sur l'autre. Les coûts combinés de l'hôtel et de la nourriture ont chuté de 2,7% à Londres, de près de 5% à Manchester et de moins de % à Birmingham et à Glasgow. Édimbourg a augmenté d'environ 2 %

Pour calculer cet indice, BTN fait une simple addition : le prix moyen de l’hôtellerie sur place, le coût officiel du transport entre l’aéroport et l’hôtel et le prix médian de trois repas journalier (petit déjeuner compris). Certes, la méthode est discutable pour qui veut s’attaquer à la recherche du best buy, mais force est de constater qu’a quelques dizaines de dollars près… Les résultats sont proches de la réalité vécue par les voyageurs d’affaires.Aux USA, seul pays analysé en détail, le coût moyen d'une chambre d'hôtel est passé de 177,36$ en 2016 à 180,12$ en 2017. Les villes classiques du voyage d'affaires restent en tête du palmarès. Le taux quotidien moyen à New York était de 392,95$, suivi de San Francisco à 387,20$, Boston à 344,49$ et Washington, D.C., à 325,30$.Toujours selon nos confrères, le coût quotidien des voyages a augmenté d'une année sur l'autre sur la plupart des marchés européens de l'Indice des voyages d'affaires. En cause, l'une des plus fortes demandes et des taux d'occupation les plus élevés en Europe continentale depuis des années, ainsi que le renforcement de l'euro et de la livre sterling par rapport au dollar américain.Et ces différences sont sensibles d’une année sur l’autre. Exemple pour 2018, avec Mascat qui détrône Zurich. Et la raison est simple : les coûts des taxis entre l’aéroport et le centre-ville sont plus élevés dans le sultanat d’Oman qu’en Suisse. Pour l’Europe, le constat est net : les prix combinés des hôtels et des repas ont augmenté d'au moins 10% entre 2016 et 2017 dans 15 villes européennes. A Prague, Varsovie, Stuttgart, Lisbonne, Madrid et Rome, les augmentations ont atteint les 15%. De quoi faire « exploser » les budgets des acheteurs américains.Dans ses commentaires, BTN précise également que "".