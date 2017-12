L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris garde son président

Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris depuis 2014, Pierre Schapira a vu son mandat renouvelé pour 3 ans par le Conseil d’Administration de l'organisme.



Conseiller de Paris depuis 1995, Pierre Schapira a été Adjoint à l’ancien Maire de Paris, Bertrand Delanoë, en charge des relations internationales, des affaires européennes et de la francophonie (2001-2014) et Parlementaire européen (2004-2009). Il a également été Administrateur du Théâtre du Châtelet (2001-2014) et de l’Institut français (2010-2014).



De nouvelles arrivées au Conseil d’administration

Pierre Schapira est rejoint au Conseil d’administration par deux nouvelles personnalités qui viennent d’être cooptées :

- Anne Yannic, Directrice générale de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel et

- Karim Mouttalib, Administrateur général du Musée du Louvre.



Par ailleurs, Bénédicte Lefeuvre, Directrice générale du Centre des Monuments Nationaux et Corinne Ménégaux, Directrice de Pôles chez Reed Expositions France, toutes deux membres du Conseil d’administration de l’Office, font leur entrée au Bureau.