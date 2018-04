L'aéroport d'Atlanta reste l'aéroport le plus fréquenté au monde

ACI World a dévoilé le classement préliminaire du trafic des aéroports de 2017. Et il y a peu de changement par rapport à celui de 2016. Bien qu'affichant un léger repli de 0,3% en 2017, l'aéroport d'Atlanta reste l'installation le plus fréquentée au monde avec 103,90 millions de passagers. Comme l'année dernière, il est suivi par la plate-forme de Beijing (95,78 millions de voyageurs) et Dubaï Airport (88,24 millions de passagers).



Un seul changement est enregistré dans ce Top 10 des installations les plus fréquentées. Tokyo Haneda est passé devant Los Angeles Airport et a pris ainsi la 4eme place. Paris CDG est toujours 10eme derrière Shanghai Pudong (9eme), Hong Kong Airport (8eme) et London Heathrow (7eme).



Pas de révolution n'ont plus dans le Top10 des aéroports ayant le plus fort trafic de passagers internationaux 2017. Toutes les plates-formes ont le même classement qu'en 2016. Ainsi Dubaï Airport est toujours sur la première marche du podium avec 87,72 millions de passagers (+5,6%), suivi de London Heathrow et Hong Kong Airport. Roissy a maintenu sa 5eme place avec 63,69 millions de voyageurs internationaux (+5,5%).