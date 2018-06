L'aéroport de Bali fermé

Comme en novembre dernier, l'éruption du Mont Agung a provoqué la fermeture de l'aéroport de Denpasar et près de 75 000 passagers sont bloqués sur l’île après l’annulation de leur vol. Un épais nuage de cendres dans le ciel a contraint les autorités à prendre cette décision. L’éruption du mont Agung, culminant à un peu plus de 3 000 m et situé à environ 75 km des principales destinations touristiques de Kuta et Seminyak, avait déjà entraîné la fermeture de l’aéroport en novembre dernier, pendant trois jours.