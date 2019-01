L'aéroport de Casablanca dévoile son un nouveau Terminal

Le nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V a doublé sa surface pour atteindre 76 000m². Il peut désormais accueillir jusqu'à 7 millions de passagers annuels, portant ainsi la capacité totale de la plate-forme à 14 millions de voyageurs par an.



Le bâtiment dédié à la compagnie Royal Air Maroc et à ses partenaires, a été équipé de bornes libre-service qui permettent aux passagers de procéder eux-mêmes à leur enregistrement et de celui de leurs bagages. Il compte aussi 52 nouveaux comptoirs d’enregistrement et 57 postes d’immigration.



La zone commerciale et duty free propose plusieurs d’enseignes nationales et internationales.



Par ailleurs bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires, le terminal dispose d'une connexion wifi gratuite et illimitée. Des prises électriques ont également été ajoutées afin de permettre aux passagers de charger leurs téléphones ou ordinateurs portables avant le décollage.



De plus, le complexe dispose de 8 nouveaux postes de stationnement pour les avions dont 3 pour les gros porteurs et 1 poste dédié à l’A380.



L'Office National Des Aéroports (ONDA), organisation marocaine chargée des plates-formes du pays, ajoute "L’architecture a été conçue comme une ouverture sur le monde extérieur, des façades, côté piste et coté ville, entièrement vitrées laisseront vos regards converger vers la ville ou vers la piste, le verre prédomine dans la conception afin de favoriser un contact direct avec la lumière naturelle".