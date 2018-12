L'aéroport de Chicago O'Hare s'équipe d'un scanner à bagages 3D

L'aéroport de Chicago O'Hare a installé un scanner à bagages 3D au sein des contrôles du Terminal 1. Il prend des centaines d’images des sacs cabines avec une caméra à rayons X qui tourne autour du tapis roulant. Le système s’appuie sur des algorithmes sophistiqués pour la détection d’explosifs, d’armes à feu et des autres objets et substances interdits à bord.Grâce à cet appareil, déjà présent à Phoenix et Boston , la sécurité pourrait autoriser les voyageurs d'affaires à laisser leurs appareils électroniques ou les liquides dans leurs sacs au moment des contrôles. Cette simplification du process apporte au final un gain de temps et de confort non négligeable.Toutefois, ils vont devoir patienter avant de profiter des avancées offertes par cette technologie. La machine est actuellement testée par le personnel de la plate-forme. Selon le site de Chicago Tribune, les passagers pourront la découvrir qu'après les fêtes. Par ailleurs, le scanner à bagages 3D sera dédié aux passagers First et Business d'United Airlines et les membres de certains programme de fidélisation.