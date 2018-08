L'aéroport de Genève a les taxis les plus chers, Nice est 4eme

Les chauffeurs de taxis de l'aéroport de Genève demandent 40 francs suisses (34€) aux voyageurs d'affaires pour les conduire au centre-ville. Si de prime abord, la note ne paraît pas exorbitante, ramener aux 6 kms parcourus le tarif de la course est en réalité de 5,67 euros le kilomètre. Cette somme offre alors à la plate-forme suisse le titre d'aéroport ayant les taxis les plus chers.



Genève est suivie par une autre installation helvétique : l'aéroport de Zurich (5€ le km). La troisième place revient à la piste de Copenhague (avec une course à 40€ ; 5€ le km).



Avec une facture totale de 32€ et un tarif au kilomètre de 4,57€, l'aéroport de Nice est 4e. Le Top 5 se clôture avec la piste de Düsseldorf (3,11€ le km).



Par ailleurs, Brussels Airport (3€ le km) et l'aéroport de Majorque sont respectivement 6e et 7e.



Une course entre Londres Heathrow et le centre de la capitale britannique revient à 79€ (70GBP) pour 27 kilomètres. Ce tarif de 2,93€ le kilomètre place les taxis de la plate-forme en 8e position. Les aéroports de Hambourg et Amsterdam Schiphol sont respectivement 9e et 10e avec des tarifs de 2,73€ le km et 2,65€ le km.