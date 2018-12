L'aéroport de Londres City va s'agrandir

Le terminal de 17 000 m² est en cours d'extension et sera porté à 51 000 m². Les travaux devraient s'achever en 2022. London City indique qu'elle sera en mesure d'accueillir 2 millions de passagers annuels supplémentaires, quelques 30 000 vols et s'attend à voir passer cinq millions de passagers en 2019.



Après agrandissement, l'aéroport disposera de nouvelles boutiques, de restaurants et sera une vitrine technologique du "Londres du XXIèm siècle", ainsi que le précisent les autorités aéroportuaires. Londres City sera connecté, doté de nombreux écrans et proposera un mobilier contemporain réalisé par des designers londoniens.



London City Airport est situé à l'est de Londres dans les Docklands. Doté d'une seule piste, il a été spécialement conçu pour les avions à décollage et atterrissage courts. Il dessert principalement la City, le quartier financier de la capitale britannique et attire de nombreux voyageurs d'affaires.