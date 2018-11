L'aéroport de Strasbourg va être relié à Tel Aviv à l'été 2019

Arkia Israeli Airlines prévoit d'ouvrir une liaison entre Tel Aviv et Strasbourg pendant l'été 2019. La compagnie volera entre les deux villes 2 fois par semaine du 2 juillet au 28 août avec un A321neo.



L'avion décollera de l'aéroport israélien à 4h55 tous les mardis pour se poser en Alsace à 8h35. Le vol retour quittera l'Hexagone à 10h05 pour un atterrissage à 15h15.



La compagnie a aussi programmé un vol le mercredi. Il proposera un décollage de Tel Aviv à 5h30 et de Strasbourg à 10h40 pour des atterrissages respectivement à 9h10 et 15h50.