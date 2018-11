L’association GTMC s'associe à Yapta

The Guild of Travel Management Companies (GTMC) a noué un partenariat avec Yapta. L'association britannique va ainsi travailler avec le fournisseur d’analyse de prix de vols et d’hôtels pour renforcer l'usage des nouvelles technologies dans le secteur du Business Travel et réduire les dépenses des entreprises en leur offrant une meilleure visibilité de leurs dépenses de voyages.



"Les solutions innovantes de suivi des tarifs aériens et hôteliers de Yapta offrent aux voyageurs d’affaires des économies substantielles et aident les organisations à rationaliser leurs budgets de voyage. Leur stratégie visant à fournir aux voyageurs des solutions pratiques et efficaces grâce à l'utilisation de la technologie, fait partie des travaux fondamentaux du GTMC" , a ajouté Adrian Parkes, directeur général de GTMC.