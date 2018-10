L'autoroute A50 partiellement fermée cette semaine

L'autoroute A50 est une autoroute située en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui relie Marseille dans les Bouches-du-Rhône, à Toulon dans le Var. C'est un axe important, Vinci y effectue des travaux d'entretien et de maintenance à partir de ce lundi et jusqu'au vendredi 5 octobre.



Voici les principales modifications de circulation dues à ces travaux :

Nuits de lundi et mardi,

le tube nord du tunnel de Toulon sera fermé en direction de Marseille, les nuits du lundi et mardi, de 21h à 6h.

Les conducteurs devront emprunter la sortie Toulon centre (n°17) et pourront reprendre l’autoroute en direction de Marseille depuis l’entrée de l’échangeur de Toulon le Port (n°16).

L'autoroute A50 sera fermée entre les échangeurs de Six-Fours Les Plages (n°13) et de Châteauvallon (n°14) en direction de Nice les mêmes nuits, de 21h à 6h. Les conducteurs devront emprunter la sortie de l’échangeur Six-Fours Les Plages et pourront rejoindre l’autoroute via l’entrée de l’échangeur de Châteauvallon.

Le tube sud du tunnel de Toulon et l'entrée de l'échangeur de Toulon centre seront également inaccessibles les nuits du lundi et mardi, de 21h à 6h. À l’approche du tunnel fermé, les conducteurs devront emprunter la sortie de l’échangeur de Toulon le Port et pourront reprendre l’autoroute depuis l’entrée de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).



Nuits de mercredi et jeudi,

L A50 sera fermée entre les échangeurs de Six-Fours Les Plages (n°13) et de Châteauvallon (n°14), en direction de Nice, les nuits du mercredi et du jeudi, de 21h à 6h. Les conducteurs devront emprunter la sortie de l’échangeur Six-Fours Les Plages et pourront rejoindre l’autoroute via l’entrée de l’échangeur de Châteauvallon.