L'étrange jeu de IAG

Décidément on n’est jamais à l’abri d’une grosse surprise. La dernière en date dans le transport

aérien vient de nos amis britanniques. Pendant le mythique Salon du Bourget, dont il faut bien

rappeler que c’est et de loin le plus important du monde, le groupe IAG a annoncé, dès le 2ème jour du

Salon, l’envoi d’une lettre d’intention d’achat de 200 Boeing 737 Max. En soi l’information n’aurait pu

être que seulement importante, après tout le groupe constitué de British Airways, Aer Lingus, Iberia,

Vueling et Level aura certainement besoin de renouveler sa flotte. Sauf que la lettre d’intention ne

porte pas sur n’importe quel avion, mais bien sur celui qui met le constructeur américain en grande

difficulté.



A ce stade, et faute de précisions, il est difficile de tirer de grandes conclusions. Mais nous pouvons

tout même nous permettre quelques remarques. D’abord il ne s’agit que d’une lettre d’intention et

non pas une commande ferme. D’ailleurs une commande serait très difficile à passer pour un avion

qui a perdu son certificat de navigabilité. Celui-ci lui sera rendu par la FAA (Federal Aviation

Authority), l’autorité régulatrice américaine, lorsque cette dernière aura la certitude que les défauts

de l’appareil auront été corrigés. Seulement elle va prendre les plus grandes précautions au vu du

processus un peu désastreux qui a présidé à la certification d’origine. Après tout, Boeing peut

s’exonérer de ses responsabilités en se retranchant derrière le papier officiel délivré par l’autorité

fédérale. En dernier ressort, c’est elle qui porte la responsabilité finale. Raison de plus pour que les

fonctionnaires américains prennent cette fois-ci toutes les précautions, même les plus tatillonnes.

Cela retardera d’autant la mise de l’appareil sur le marché. Et puis ce ne sera pas terminé pour le

marché européen. En effet, alors que l’EASA (European Union Aviation Safety Agency) certifiait

automatiquement un appareil déjà validé par la FAA, il n’en sera pas de même cette fois-ci. Et la mise

en opération en Europe en sera d’autant retardée.



Mais il est néanmoins possible que Willie Walsh le patron d’IAG ait fait finalement un bon coup sans

risque. Si la certification traîne trop, il pourra toujours reprendre sa lettre d’intention et si elle suit un

processus normal, il pourra bénéficier d’appareils adaptés à ses besoins dans d’exceptionnelles

conditions économiques car on ne voit pas comment il pourrait en être autrement au vu de la

séquence de l’annonce.



Reste que l’on peut s’interroger aussi sur la rationalité de l’économie européenne. Il se trouve que le

concurrent de Boeing, j’ai nommé Airbus, bien entendu, dispose de 2 usines en Grande Bretagne.

Celle de Filton fait la conception de la structure des ailes et des mats de liaison des moteurs, met au

point et contrôle les systèmes de fuel et l’intégration du train d’atterrissage. L’autre, celle de

Broughton fait l’assemblage de toutes les ailes d’avion Airbus sauf celles du A400M, le gros transport

militaire et des A320 fabriqués en Chine. Autrement dit une forte part de la valeur ajoutée d’Airbus

provient du Royaume Uni, or le transporteur de référence se fournit chez son concurrent. Tout cela

est tout de même un peu étrange.



Au fond on peut aussi se poser la question du devenir de ces fabrications si par une malchance qui

semble bien se profiler, un Brexit dur devait être mis en place à partir du 31 octobre. Imaginons que

la libre circulation des marchandises soit jetée aux oubliettes, après tout cela est très possible.

Comment alors Airbus pourra assurer sa chaîne de fabrication ? Il n’est certainement pas question de

remplacer au pied levé les productions britanniques. Voilà un casse-tête dont le constructeur

européen se serait bien passé. Faut-il de plus rappeler qu’Airbus Operations Ltd détient 20% d’Airbus

SAS, à la suite de la cession des activités de British Aerospace à Airbus.



L’annonce d’IAG montre à l’évidence qu’en Europe, il n’existe aucune solidarité et que même si des

entreprises multinationales, qui donnent du travail à beaucoup de pays ont pu être construites et

validées par les gouvernements, ces derniers sont impuissants à dicter leur volonté aux décideurs

économiques.



Le temps des égoïsmes est arrivé. Il ne faudra pas se plaindre si les compagnies européennes devront

affronter non seulement les difficultés externes à notre continent, mais d’abord faire face aux prés

carrés créés par les Etats.



Jean-Louis BAROUX