L’île de la Réunion bloquée par les Gilets Jaunes: tous les vols sont modifiés

La situation est très tendue sur l'île de la Réunion depuis le lancement du mouvement des Gilets Jaunes. Plusieurs incidents violents ont éclaté ces derniers jours. Ce mercredi, tous les établissements scolaires de l'île restent fermés. Les administrations également. Les bus ne circulent pas. Les bureaux de Poste sont fermés, les collectes de déchets n'ont pas lieu. La Réunion reste à l'arrêt aujourd'hui encore alors que de nouveaux barrages sont dressés en ce moment sur les axes routiers par les gilets jaunes pour une cinquième journée de blocage.



Le Préfet a ainsi décidé de mettre en place un couvre feu partiel. Depuis ce mardi 20 novembre à 21 h et jusqu’au vendredi 24 novembre à 6h, la circulation des personnes et des véhicules est interdite entre 21 h et 6 h dans les communes de Bras-Panon, La Possession, Le Port, Le Tampon, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Pierre.



En raison du couvre feu annoncé par la préfecture et de la décision de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros de fermer l'aérogare chaque jour à partir de 16h00, la compagnie Air Austral se voit contrainte de réajuster son programme de vol comme suit :



Réunion > Paris CDG :

Le vol UU975 Réunion - Paris CDG du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 12h15. L'appareil devra faire une escale technique à Maurice afin de procéder au plein de carburant.



Réunion > Marseille :

Le vol UU945 Réunion - Marseille du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 23h15 est avancé à 15h30. L'appareil devra faire une escale technique à Maurice afin de procéder au plein de carburant.



Réunion > Maurice :

Le vol UU102 Réunion - Maurice du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 07h05 est retardé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h00 heure locale



Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU102 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h00 heure locale



Maurice > Réunion :

Le vol UU103 Maurice - Réunion du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 08H35 est retardé. Le départ est prévu de Maurice à 09h45 heure locale



Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 09h45 heure locale



Réunion > Antananarivo :

Le vol UU611 Réunion - Antananarivo du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 16h20 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 14h15 heure locale



Antananarivo > Réunion :

Le vol UU612 Antananarivo - Réunion du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 17h55 est avancé sur le vol UU6612 du même jour. Le départ est prévu à 07h00 heure locale pour une arrivée prévue à La Réunion à 09h20.



Réunion > Mayotte :

Le vol UU276 Réunion - Mayotte du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 16h20 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h15 heure locale



Réunion > Bangkok :

Le vol UU887 Réunion - Bangkok du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 21h00 a été reporté au lendemain, jeudi 22 novembre 2018. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h30 heure locale.



Bangkok > Réunion :

Le vol UU888 Bangkok > Réunion du jeudi 22 novembre 2018 prévu à 10h50 est retardé. Le départ est prévu de Bangkok dans la nuit du jeudi 22 novembre au vendredi 23 novembre 2019 à 04h05 heure locale pour une arrivée à Saint Denis de La Réunion à 08h50 heure locale le vendredi 23 novembre 2018. Le reste du programme des vol est maintenu aux horaires prévus



XL Airways informe ses passagers que le vol SE1451 du 22 novembre assurant la liaison Saint-Denis – Lyon – Paris CDG est avancé. Le départ est désormais programmé à 15h00 le 22 novembre. Début de l’enregistrement à 12h00, fermeture à 14h00. L’arrivée est prévue à 01h45 à Lyon puis à 05h35 à Paris Charles De Gaulle, le 23 novembre. En raison des difficultés d’approvisionnement de l’aéroport, l’offre de restauration à bord est susceptible d’être réduite. La circulation sur l’île étant fortement perturbée, XL Airways encourage l’ensemble des passagers à anticiper leur arrivée à l’aéroport.



Le vol FrenchBee BF 701 La Réunion > Paris Orly du 22/11/2018 est avancé.



Ancien horaire : BF 701 : Départ 23h05 Arrivée à 8h10 le lendemain.

Nouvel horaire : BF 701 : Départ 09h30 Arrivée à 20h00 le même jour. Fin de l'enregistrement à 8h30.



Les passagers munis de leur billet d'avion peuvent circuler pendant les horaires du couvre-feu.



Enfin, depuis ce mercredi matin, l'aéroport Roland-Garros rationne le kérosène dans les avions à cause du blocage des dépôts pétroliers par une poignée de gilets jaunes. La direction a dû prendre une mesure exceptionnelle : l'aéroport ne donne que 20 000 litres de carburant à chaque avion qui est dérouté vers Maurice où il peut alors faire le plein pour prendre ensuite la direction de la métropole.