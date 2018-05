L'odeur "intenable" d'un passager force un avion à se poser

La puanteur à bord était intenable, comme s'il ne s'était plus lavé depuis des semaines

Plusieurs passagers se sont trouvés mal et se sont même mis à vomir. Pour nous épargner, l'équipage l'a même fait rester un moment dans les toilettes de l'avion

L'équipage trouvait irresponsable de continuer à voler avec un passager qui semblait malade. L'appareil a donc été dévié pour des raisons médicales, mais il est exact qu'il dégageait une certaine odeur

Si les voyageurs d'affaires appréhendent souvent d'être installés à côté d'une personne en surpoids ou d'un enfant agité ... il y a une situation pouvant être bien plus incommodante, et pourtant peu évoquée : les voisins malodorants.Les passagers du vol Grand Canaria – Amsterdam Schiphol de Transavia du 30 mai l'ont appris à leur dépend. L'un des voyageurs sentait si mauvais que plusieurs d'entre eux ont été indisposés pendant le survol de l'Espagne. La situation devenant particulièrement inconfortable, l'avion a été dérouté à Faro.Un passager a expliqué à la presse néerlandaise : "". Il a ajouté :"".La low-cost se montre plus diplomate dans son compte rendu de l'incident. "", explique le porte-parole.Le passager a été pris en charge par le personnel médical de l'aéroport de Faro à son arrivée au Portugal.