LOT va mettre le cap sur Beyrouth

LOT assurera la liaison entre Varsovie et Beyrouth entre le 14 juin et le 15 septembre 2019. Elle proposera quatre vols hebdomadaires en juin et septembre tandis que cinq fréquences seront effectuées chaque semaine en juillet et août.



La compagnie va déployer sur la ligne un Jet Embraer 195 avec 112 à 118 sièges (selon la configuration à bord). Le vol durera 3h30 environ avec un horaire de décollage de Pologne à 22h30 et une arrivée à Beyrouth à 2h55 heure locale. Le retour se fera à 3h50 pour un atterrissage à Varsovie à 6h30.



Les horaires ont été pensés pour offrir une connexion en provenance de et vers Paris CDG, Bruxelles, Nice et Genève.